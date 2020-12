Main-Spessart: Geänderte Zeiten für die Müllabfuhr

In den kommenden Wochen ändern sich die Tage der Hausmüllabfuhr in Main Spessart. Grund sind die Feiertage an Weihnachten, Silvester und Drei König. Die Änderungen sind wie folgt: Montag 21.12.2020 wird vorgezogen am Samstag 19.12.2020 Dienstag 22.12.2020 wird vorgezogen am Montag 21.12.2020 Mittwoch 23.12.2020 wird vorgezogen am Dienstag 22.12.2020 Donnerstag 24.12.2020 wird vorgezogen am Mittwoch 23.12.2020 Freitag 25.12.2020 wird vorgezogen am Donnerstag 24.12.2020 Freitag 01.01.2021 wird nachgeholt am Samstag 02.01.2021* Mittwoch 06.01.2021 wird nachgeholt am Donnerstag 07.01.2021* * wegen dieser Änderung verschieben sich die nachfolgenden Abfuhrtage in dieser Woche um einen Tag Die Restmüll- bzw. Biotonnen, Blaue Tonnen und Gelben Säcke sollen zudem pünktlich um 6 Uhr früh bereitstehen.