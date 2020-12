Mainfranken: Aktuelle Corona-Zahlen und Todesfälle

In Mainfranken wurden am Donnerstag fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Wie jetzt erst bekannt wurde, ist in der Stadt Würzburg ein 84-jähriger Bewohner des Seniorenzentrums von Steren bereits Ende November verstorben. Er war zuvor positiv auf Corona getestet worden. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Im Landkreis Main-Spessart gibt es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Sie gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an. Das Infektionsgeschehen: In Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Donnerstag 60 weitere positiv auf Corona getestete Personen gemeldet. 43 davon in der Stadt Würzburg, 17 im Landkreis. Die Inzidenzwerte liegen hier laut RKI bei 104 beziehungsweise 65,3. Im Landkreis Main-Spessart hat das Landratsamt 39 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert beträgt hier laut RKI 211,6. Der Landkreis Kitzingen meldet am Donnerstag 40 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier laut RKI bei 163,5. Etwa die Hälfte der neu gemeldeten Corona-Fälle sind im Seniorenzentrum Phönix in Dettelbach aufgetreten. Dort sind jetzt auf drei von insgesamt sechs Wohnbereichen 31 positiv getestete Bewohner untergebracht. Zwei von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Insgesamt neun Mitarbeiter und ein externer Dienstleister sind ebenfalls positiv getestet worden. Bereits am 10. Dezember hatte man in dem Seniorenzentrum einen Aufnahmestopp verhängt, außerdem wurde eine Pandemiezone eingerichtet. Anfang kommender Woche sollen alle Bewohner und das Personal erneut getestet werden.