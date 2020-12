Würzburg: Besuchsverbot im Klinikum Mitte

Das Klinikum Würzburg Mitte hat ab dem morgigen Freitag ein komplettes Besuchsverbot erlassen. Man sei sich bewusst, dass dieser Schritt gerade in der Vorweihnachtszeit schwierig sei. Aufgrund der aktuellen Infektionslage in der Region könne man aber keine Besuche an den Standorten Juliusspital und Missio mehr gestatten. Einige wenige Ausnahmen gibt es: so darf eine Person die werdende Mutter bei der Geburt begleiten. Ein Besucher täglich darf auf Wochenstation kommen. In der Kinderklinik dürfen beide Eltern ihr Kind besuchen. Auch der Besuch von Schwerstkranken Patienten auf der Palliativstaion ist jederzeit möglich. Außerdem können auch gesetzliche Betreuer oder Rechtsbeistände ihre Mandanten besuchen.