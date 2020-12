Fußball: Kickers mit dezimiertem Kader in Darmstadt?

Große Teile der Würzburger Kickers sind in Corona-Quarantäne – jetzt müssen die Rothosen aber dennoch am Samstag (13 Uhr) beim SV Darmstadt 98 antreten. 14 Spieler mussten sich in Isolation begeben, für vier hat das Gesundheitsamt Würzburg die Quarantäne aber nun wieder aufgehoben. Damit stehen aber, laut den Liga-Statuten genügend Spieler bereit, um die Partie auszutragen. Der Knackpunkt: Die Kickers haben auch zwei verletzte und einen gesperrten Spieler – das wird bei der Corona-Regelung aber nicht eingerechnet. Die Kickers hätten somit am Samstag nur zwölf Feldspieler und zwei Reserve-Torhüter bereitstehen. Wie berichtet hat sich ein Funktionär der Kickers mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin musste die Mannschaft in Quarantäne. Das Heimspiel am Mittwoch gegen St. Pauli war abgesagt worden. Eine Absage des Spiels droht im Prinzip nur dann, wenn bei den PCR-Tests am Freitag erneut Corona-Fälle im Team auftreten.