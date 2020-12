In Zellingen-Retzbach ist ein Rind in einer Schlachterei in Panik geraten – ein Mitarbeiter wurde verletzt. Das Ganze passierte beim Abladen. Dabei wurde eine Absperrung aus ihrer Verankerung gerissen. Anschließend geriet das Tier mit einem Vorder- und einem Hinterbein zwischen Laderampe und Wand. Der 36-jährige Mitarbeiter wollte das Rind befreien – es stieß aber mit dem Kopf nach ihm. Dadurch wurde der Mann gegen eine Wand gedrückt und verletzt. Er Kam ins Krankenhaus.