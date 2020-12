Main-Spessart: Mobile Corona-Teststation fÃ¼r Pflegepersonal

Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen müssen zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Eine kaum zu bewältigende Aufgabe, sagen die Heime. Die Hilfsorganisationen greifen ihnen deshalb jetzt unter die Arme und haben eine mobile Corona-Teststation auf die Beine gestellt. Erster Halt war am Donnerstag in Gemünden. Im Laufe der nächsten Wochen ist sie an weiteren Orten im Kreis Main-Spessart, um hier Coronatests durchführen. Im Kreis Würzburg gibt es eine ähnliche Hilfe. Hier besuchen mobile Test-Teams die Pflegeeinrichtungen. 30 von 100 der Heime haben laut Landratsamt bereits ein Team angefordert.

