Mainfranken: Aktuelle Corona-Zahlen und Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Mainfranken haben am Freitag neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Zwei von ihnen kommen aus der Stadt Würzburg. Es handelt sich um eine 85-jährige Bewohnerin des Hans-Sponsel-Hauses, sowie eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenstifts Juliusspital. Außerdem starb ein 84-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg in einer Klinik. Alle drei Senioren waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf Corona getestet. Sechs weitere Todesfälle gab es im Landkreis Main-Spessart. Sie gehörten alle altersbedingt einer Risikogruppe an. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Stadt und Landkreis Würzburg auf 92, im Landkreis Main-Spessart auf 105. Das Infektionsgeschehen: In Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Freitag insgesamt 48 weitere Corona-Fälle gemeldet – 21 davon in der Stadt (RKI-Inzidenzwert: 104,7) und 27 im Landkreis (RKI-Inzidenzwert: 65,3). Im Landkreis Main-Spessart gibt es 85 neue Corona-Fälle. Hier liegt der Inzidenzwert jetzt bei 234,6. Und im Landkreis Kitzingen wurden am Freitag 24 neue Fälle gemeldet. Der RKI-Wert liegt hier jetzt laut RKI bei 140,4.