Basketball: s.Oliver Würzburg hofft auf den ersten Heimsieg

Im vierten Anlauf soll endlich der erste Heimsieg der Saison her. Am Sonntagnachmittag empfängt s.Oliver Würzburg den Tabellennachbarn aus Weißenfels. Die Baskets mussten unter der Woche eine deutliche Niederlage im Derby gegen Bamberg einstecken. Jetzt wollen sie im ersten Heimspiel mit dem Rückkehrer Alex King eine Reaktion zeigen. Die Syntainics MBC konnten ihre letzten beiden Auswärtspartien gewinnen und erzielten dabei jeweils 99 eigene Punkte. Das letzte Aufeinandertreffen vor über einem Jahr gewann Würzburg mit 91:79 in eigener Halle. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Sonntag um 15 Uhr.