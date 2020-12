Schweinfurt: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln

Am Freitag ist es im Schweinfurter Bereich zu zahlreichen Verstößen gegen die bestehenden Corona-Regeln gekommen. In der Schweinfurter Innenstadt konnten am Freitagabend fünf Personen angetroffen werden, die sich nicht an die geltende Maskenpflicht hielten. Einer der kontrollierten, ein 16-jähriger Jugendlicher, verstieß zudem gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen trafen sich außerdem ebenfalls am Freitagabend acht Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren gemeinsam. Alle kamen aus unterschiedlichen Haushalten, standen eng zusammen und trugen keine Maske. In der Nacht zum Samstag wurden zudem während der nächtlichen Ausganssperre acht Personen festgestellt, die sich ohne triftigen Grund außerhalb der Wohnung aufhielten. Gegen alle betroffenen Personen wurde Anzeige erhoben.