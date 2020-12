Fußball: Kickers verlieren mit Rumpfkader

Würzburger Kickers verlieren letztes Spiel des Jahres. Am Samstagnachmittag haben die Kickers auswärts 0:2 gegen den SV Darmstadt verloren. Die Spielbedingungen waren keine einfachen: Die Rothosen mussten aufgrund von Quarantäne-Fällen, Verletzungen und einer Sperre mit einer Rumpfmannschaft anrücken – 12 Spieler und zwei Torhüter standen zur Verfügung. Trotzdem hat die Mannschaft versucht den widrigen Umständen bestmöglich zu trotzen – doch in der zweiten Halbzeit und der Nachspielzeit fielen dann die zwei entscheidenden Tore. Mit der Niederlage befinden sich die Kickers weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Das nächste Spiel für die Mannschaft wartet dann im neuen Jahr. Am 02.01.21 treffen die Rothosen zu Hause auf den Karlsruher SC. Anpfiff ist um 13 Uhr.