Ochsenfurt: Zulassungsstelle coronabedingt geschlossen

Durch einen positiven Corona-Test in der Belegschaft muss die Zulassungsstelle an der Dienststelle Ochsenfurt vom 21. bis 23. Dezember schließen. Alle weiteren Mitarbeiter müssen sich in Quarantäne begeben. Betroffene, die einen Termin in der Zeit zwischen dem 21. und 23. Dezember in der Zulassungsstelle der Dienststelle in Ochsenfurt haben, werden noch am Wochenende vom Landratsamt Würzburg kontaktiert. Soweit wie möglich erhalten sie einen Termin in der Zulassungsstelle Würzburg – das gilt auch für betroffene Kfz-Händler. Wenn kein Mitarbeiter Symptome entwickelt, kann nach aktuellem Stand der Zulassungsbetrieb in Ochsenfurt am 28. Dezember 2020 wieder aufgenommen werden. Das Landratsamt wird über das weitere Vorgehen rechtzeitig informieren. Betroffene, die am Wochenende nicht erreicht werden konnten, können sich unter der Telefonnummer 0931 8003-5000 informieren.