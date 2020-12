Mainfranken: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende

Die Polizei hat am Wochenende in Mainfranken zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt. Vor allem im Corona-Hotspot Main-Spessart und in Schweinfurt mussten die Beamten mehrmals ausrücken. In Marktheidenfeld kontrollierten die Beamten am Freitagabend einen Kleinbus mit elf Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Außerdem trafen sie hier nach 21 Uhr einen 25-Jährigen an, der sich betrunken und ohne triftigen Grund während der Ausgangssperre außerhalb seiner Wohnräume aufhielt. Der junge Mann hatte zudem Rauschgift bei sich. Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei die Ausgabestelle der Tafel in Marktheidenfeld: Neben Nichtbeachtung der Mindestabstände, trug ein 18-Jähriger keine Maske. In Güntersleben löste die Polizei am Samstagnachmittag eine private Feier auf: 14 Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten hatten eine Grillparty veranstaltet. Auch in Schweinfurt kam es am Samstag sowie in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Verstößen: Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten vier Männer aus unterschiedlichen Haushalten im Alter von 56 bis 75 Jahren. Die Männer saßen ohne Mindestabstand und ohne Maske auf einer Parkbank und tranken Alkohol. Während der Kontrolle versuchte einer der Männer mit seinem Fahrrad zu fliehen und sich anschließend im Gebüsch zu verstecken. Der 75-Jährige hatte 1,4 Promille intus. In der Innenstadt kontrollierten die Beamten fünf Personen, die sich nicht an die geltende Maskenpflicht hielten. Zudem trafen sie vier Männer Insgesamt trafen die Beamten in Stadt- und Landkreis Schweinfurt elf Personen an, die sich ohne triftigen Grund während der nächtlichen Ausgangssperre außerhalb der eigenen Wohnung aufhielten. Gegen alle betroffenen Personen wurde Anzeige erhoben.