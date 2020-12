Die Corona-Zahlen in der Region steigen weiter an. Das Würzburger Gesundheitsamt meldet am Sonntag für Stadt und Landkreis insgesamt 45 Neuinfektionen. In der Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz damit bei 120,4, im Landkreis bei 61. In Main-Spessart liegt der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 230, im Landkreis Kitzingen bei 173,3. In Schweinfurt Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 106,7, im Landkreis bei 119,5.