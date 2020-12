Basketball: Vierte Heimniederlage für s. Oliver Würzburg

Das haben sie sich anders vorgestellt: Mit zwölf Punkten Unterschied haben die Basketballer von s. Oliver Würzburg am Sonntagnachmittag gegen die Syntainics MBC verloren. Es sollte ihr erster Heimsieg der Saison werden. Am Ende stand es allerdings 68:80 für den Tabellennachbarn aus Weißenfels. Damit liegen die Würzburger jetzt auf dem 13. Tabellenplatz. In der kommenden Woche sind die Baskets gleich zweimal gefordert. Am Dienstagabend treffen sie auf medi Bayreuth, am Sonntagnachmittag empfangen die Würzburger den Tabellenzweiten aus Ludwigsburg.