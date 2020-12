Nach einem Brand in einem Wohnhaus bei Volkach ist am Samstagnachmittag ein 59-Jähriger mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Eine Bratpfanne auf dem Küchenherd hatte das Feuer ausgelöst. Offenbar hatte der 59-Jährige die Pfanne vergessen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden von wenigen zehntausend Euro.