Volkach: Erdgeschoss in Krautheimer Haus komplett ausgebrannt

Großer Feuerwehreinsatz: Im Volkacher Stadtteil Krautheim ist am Sonntagnachmittag das Erdgeschoss eines Wohnhauses komplett ausgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einatzstelle in der Landstraße schlugen die Flammen aus den Fenstern und es rauchte stark. Der Hausbewohner hatte sich unterdessen selbst ins Freie gerettet. Er kam mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach etwa 20 Minuten hatten die 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.