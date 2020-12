Kitzingen: Mutmaßliche Betrügerin in flagranti erwischt

In Kitzingen hat eine Frau Trickbetrügern die Tour vermasselt. Die 63-Jährige bekam am Donnerstagabend einen Anruf. Der Anrufer – ein Mann – gab sich als Polizist aus und erzählte ihr, dass sie demnächst ausgeraubt würde. Er wolle eine Kollegin schicken, die die Ersparnisse von der Bank verwahren würde. Die 63-Jährige ließ sich aber nicht täuschen und rief die echte Polizei. Als am Freitagnachmittag eine 47-Jährige vorbeikam, um das Geld abzuholen, klickten die Handschellen. Die Frau aus Kitzingen wurde vorläufig festgenommen.