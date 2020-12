Im Mainfrankenpark in Dettelbach hat ein LKW-Fahrer Diesel aus einem eigenen Sattelzug geklaut. Ein Zeuge hat am Samstagmittag beobachtet, wie der 43-Jährige den Tank mit einer Elektropumpe anzapfte. Als die Polizei eintraf, waren schon mehrere Kanister im Privatwagen des Mannes. Er gab an, der Sprit sei für seinen Bruder, der eine Panne auf der Autobahn habe – die Firma habe das auch abgesegnet. Das stimmte aber nicht – der LKW-Fahrer bekommt deshalb eine Anzeige wegen Diebstahls.