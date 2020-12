Lohr: Noch diese Woche Bauantrag für Radfahrerhotel

In Lohr-Steinbach könnte ab dem Frühjahr das erste Radfahrerhotel in der Region entstehen. Noch in dieser Woche soll der Bauantrag gestellt werden für das Projekt auf dem früheren RMD-Gelände, erklärte uns Bauherr Christoph von Hutten. Dann könnte die Eröffnung Ostern 2022 sein. Das Ganze kostet rund 2 Millionen Euro. Geplant sind 40 Zimmer mit rund 100 Betten. Außerdem sind eine Fahrradgarage und eine Fahrradwerkstatt, ein kleiner Biergarten und ein Schwimmbecken vorgesehen. Der Bau soll nachhaltig sein – auf Holzbasis.