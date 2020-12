Landkreis Würzburg: Weihnachtsbotschaft des Landrats

„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.“ Mit diesem Sinnspruch wendet sich Würzburgs Landrat Thomas Eberth in seinem Weihnachts- und Neujahrsgruß an die Bewohner des Landkreises. Trotz Corona sei der Landkreis auf einem guten Weg. Als Beispiel nennt er die Generalsanierung der Main-Klinik Ochsenfurt, die eine zukunftsfähige medizinische Grundversorgung gewährleisten werde. Wichtige Bauvorhaben seien die Erweiterung des Feuerwehrzentrum in Klingholz, der Realschule Höchberg und die Sanierung der Rupert-Egenberger-Schule. Ebert wünscht sich und den Bewohnern des Landkreises Zuversicht, Mut und Kraft, um auch 2021 gut durch die Krise zu kommen.