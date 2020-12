Würzburg: Corona-Schnelltests für Besucher von Heimen

In Würzburg bieten das Bayerische Rote Kreuz und die Johanniter ab Dienstag Corona-Schnelltests an – für die Besucher von Seniorenheimen und Pflege- oder Behinderteneinrichtungen. Die kostenlosen und freiwilligen Antigen-Schnelltests kommen vom Kreis. Getestet wird in der Franz-Oberthür-Schule von 9 bis 14 Uhr. Das geht aber nur mit Termin und einer Bescheinigung der Einrichtung. Nach etwa 20 Minuten ist das Ergebnis des Nasenabstrichs da. Wer sich freiwillig testen lassen möchte, aber nicht für einen Besuch im Heim, kann das seit Montag auch mit kommerziellen Antigen-Schnelltests. Die AC2B GmbH bietet sie für rund 40 Euro an – auf der Website 15minutentest.de bekommt man einen Termin, das Ergebnis 30 Minuten später per E-Mail.