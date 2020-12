Unterfranken: Finanzämter halten Weihnachtsfrieden

Die Finanzämter in der Region halten sich auch in diesem Jahr an den Weihnachtsfrieden. Konkret bedeutet das: zwischen dem 23. Dezember und Neujahr gilt für die Bürger eine Schonfrist. Beispielsweise werden dann keine Vollstreckungen durchgeführt – um die Menschen in der Weihnachtszeit nicht zusätzlich zu belasten. Einzige Ausnahme ist, wenn andernfalls eine Verjährung drohen würde. Post vom Finanzamt kann in dieser Zeit übrigens trotzdem kommen. Denn auch wenn nicht vollstreckt wird – verschickt werden Steuerbescheide dennoch.