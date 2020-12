Knapp eine Woche nach der kleinen Explosion in einer Wohnung in Veitshöchheim sind die Hintergründe weiter unklar. Ein Mann offenbar zunächst mit einer Armbrust auf die Garage eines Nachbarhauses geschossen. Als die Polizei eintraf, zog er sich in seine Wohnung zurück, kurz darauf kam es zu der Verpuffung. Der Mann wollte durch ein zerborstenes Fenster fliehen, wurde aber von der Polizei gestellt. Er ist nach wie vor im Bezirkskrankenhaus untergebracht.