Würzburg: Schulen beteiligen sich an youngcaritas Weihnachtsaktion

Weihnachtspost gegen die Einsamkeit. Unter diesem Motto haben sich Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in Würzburg an einer Aktion von youngcaritas beteiligt und insgesamt 400 Weihnachtskarten geschrieben. Sie gehen an Menschen, die von den Caritas Sozialstationen betreut werden oder in Seniorenheimen wohnen und besonders von den Kontaktbeschränkungen betroffen sind. In einer Pressemitteilung der youngcaritas zeigten sich die Organisatoren erfreut über diesen Einsatz. Die Briefe und Karten würden den Empfängern Hoffnung und Zuversicht vermitteln und gerade in der schwierigen Zeit zeigen, dass jemand an sie denke.