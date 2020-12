Marktheidenfeld: Seniorenzentrum Haus Lehmgruben sucht Unterstützung

Das Seniorenzentrum Haus Lehmgruben in Marktheidenfeld sucht dringend personelle Unterstützung in der Pflege. Dort herrscht ein Ausnahmezustand: 78 Bewohner sowie 27 Mitarbeiter sind am Coronavirus erkrankt. Das sei etwa ein Drittel aller Angestellten, so der Regionalleiter der Diakonie Rummelsberger. Zudem seien acht Senioren in den vergangenen Tagen an den Folgen der Infektion gestorben. Es werden für die nächsten zwei bis drei Wochen Freiwillige mit pflegerischen oder medizinischen Kenntnissen gesucht, die aktiv in der Pflege helfen können. Möglich sei auch der Einsatz von Medizinstudenten. Wer die nötigen Qualifikationen hat und im Seniorenzentrum helfen möchte, kann sich an Erik Schmenkel (Schmekel.erik@rummelsberger.net) oder Andrea Keller (Keller.andrea@rummelsberger.net) wenden.