Würzburg: Weihnachtsamnestie für neun Häftlinge

Weihnachten hinter Gittern – das bleibt in diesem Jahr neun Insassen der JVA Würzburg erspart. Die Gefängnisleitung hat die sechs Männer und drei Frauen am Montag vorzeitig aus der Haft entlassen. In den Genuss der Regelung kommen Sträflinge, die normalerweise zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag freigekommen wären. Mit der Regelung soll den bislang Inhaftierten ein Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie ermöglicht werden. Außerdem wird damit der Weg zur Wiedereingliederung für die frühzeitig Entlassenen leichter: Denn zwischen den Jahren sei es schwierig, eine Wohnung zu finden oder Behördengänge zu erledigen.