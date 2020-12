Basketball: s,Oliver reist zum Derby nach Bayreuth

Am Dienstagabend (22.12.2020) geht es kurz vor Weihnachten für die Basketballer von s.Oliver Würzburg zum Frankenderby nach Bayreuth. Die Oberfranken haben aktuell einen Sieg mehr auf dem Konto und liegen drei Plätze vor den Würzburgern (Platz 10) in der easycredit Basketball Bundesliga. Zuletzt war am Sonntag das Heimspiel für das Team von Coach Denis Wucherer gegen die SYNTAINICS MBC mit 68:80 verloren gegangen. Ein Auswärtssieg wäre also ein kleine Bescherung für die Baskets, da nach den Feiertagen am 27.12.2020 im letzten Duell in diesem Jahr der Vizemeister in Ludwigsburg wartet. Ein Mutmacher ist die Auswärtsstärke von s.Oliver Würzburg, da sie bis jetzt zwei von drei Auswärtspartien für sich entscheiden konnten, allerdings gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Anpfiff ist in beiden Duellen um 20:30h.