Landkreis Würzburg: Weiter niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Bayern

Im Landkreis Würzburg gibt es weiter so wenig Corona-Fälle wie sonst nirgends in Bayern. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei rund 72 – weiter mit großem Abstand vor anderen Regionen. In Würzburg Stadt liegt die Inzidenz bei 137. In den letzten Tagen hat sich auch das Infektionsgeschehen in Schweinfurt verlangsamt. Mit einer Inzidenz von etwa 110 hat die Stadt Schweinfurt jetzt auch eine der niedrigsten Inzidenzen in Schweinfurt. Gleiches gilt für den Landkreis Schweinfurt mit einer Inzidenz von rund 128.