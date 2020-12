Würzburg: Corona-Schnelltests von BRK und Johannitern gut gestartet

„Die Menschen sind dankbar und freuen sich, dass sie nun beruhigt ihre Angehörigen im Heim besuchen können“ - diese erste positive Bilanz ziehen das BRK und die Johanniter jetzt, nachdem sie seit Dienstag im Würzburger Frauenland Corona-Schnelltests anbieten. Die Rettungsorganisationen weisen aber nochmal daraufhin, dass ein Termin und eine Bestätigung der Einrichtung über den anstehenden Besuch Voraussetzung für den Test sind. Die Antigen-Schnelltests finden in der Franz-Oberthür-Schule statt, sie sind kostenlos. Rund 30 Ehrenamtliche sind dort auch über Weihnachten im Einsatz. Das Ergebnis gibt es 20 Minuten später. Zusätzlich gibt es für Heimbesucher drei Teststationen im Landkreis Würzburg. Sie befinden sich in Röttingen, Bergtheim und Ochsenfurt. Nur wer einen aktuellen negativen Corona-Test hat, darf ein Heim etc. besuchen.