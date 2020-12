Schweinfurt: ZF erst ab Mittwoch in Betriebsruhe

Beim Autozulieferer ZF in Schweinfurt hat sich die Auftragslage wieder etwas gebessert. Deshalb fängt die Betriebsruhe über Weihnachten auch später als geplant an – und zwar erst am Mittwoch, bestätigte ein Sprecher. Sie geht bis zum 3. Januar. Aktuell sucht ZF allerdings noch Mitarbeiter, die trotzdem zwischen den Jahren in der Produktion arbeiten wollen. Es sind zwar jetzt wieder mehr Aufträge da, aber die Einbrüche durch die Corona-Krise seien vermutlich erst in ein paar Jahren kompensiert, heißt es weiter. Bis 2025 soll es an dem Standort aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Bei ZF in Schweinfurt arbeiten mehr als 9.000 Menschen.