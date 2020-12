Würzburg: „Wülivery“ startet durch

Der neue Lieferservice „Wülivery“ wird von den Würzburgern immer besser in Anspruch genommen. So wurden am Montag über 300 Lieferungen im Stadtgebiet erledigt – am Dienstag sogar mehr als 450. Seit Beginn des Lockdowns haben die Fahrradkuriere Weihnachtsgeschenke im gesamten Stadtgebiet ausgefahren – und dies aufgrund finanzieller Unterstützung der Stadt für die Kunden der Einzelhändler kostenlos. Wer jetzt noch über „Wülivery“ bestellen will, kann dies noch bis Mittwoch um 16 Uhr tun: Dann kommen die Weihnachtsgeschenke noch rechtzeitig zur Bescherung an.