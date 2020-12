Würzburg: Baskets gewinnen Frankenderby gegen Bayreuth

S.Oliver Würzburg hat sich am Dienstagabend im Frankenderby gegen medi bayreuth durchgesetzt. Am Ende hieß es 93:87 für die Würzburger. Vor allem mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Headcoach Denis Wucherer zufrieden, da habe man deutlich besser reagiert als in den letzten Spielen. Nicht an der Partie teilnehmen konnte Zach Smith. Er hatte sich im Heimspiel am Sonntag so schwer an der Schulter verletzt, dass er wohl operiert und dann monatelang ausfallen wird. Nach den Feiertagen steht ein letztes Spiel in diesem Jahr an: am 27.12.2020 geht es gegen den Vizemeister in Ludwigsburg.