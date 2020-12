Würzburg/Schweinfurt: Fakultät Gestaltung der FHWS unter Top 5

Die Fakultät Gestaltung der FH Würzburg-Schweinfurt gehört zu den besten fünf Ausbildungsstätten in Deutschland. Das zeigt das aktuelle Ranking des Art Directors Clubs – einem unabhängigen Verein. Die FHWS landet dabei auf Platz vier – der diesjährige Sieger ist die Miami Ad School Europe in Hamburg. Das Ranking wird einmal pro Jahr auf Basis der erfolgreichsten Arbeiten erstellt, die bei Nachwuchswettbewerben in den vergangenen drei Jahren eingereicht wurden. Die Würzburger Design-Fakultät hat nach 2019 übrigens auch in diesem Jahr den Grand Prix für die beste Semesterarbeit in Deutschland geholt.