Feiern mit Freunden ist während des Lockdowns nicht erlaubt. Deshalb hat die Polizei in Würzburg Lengfeld am Dienstagabend eine Party aufgelöst. Nach einer Mitteilung suchten die Polizisten die Wohnung in der Flürleinstraße auf. Dort trafen die Beamten auf fünf Angang 20-Jährige. Die Feier wurde aufgelöst, gegen die Teilnehmer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.