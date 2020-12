Mainfranken: Corona-Bürgertelefone nicht an Feiertagen besetzt

Die Corona-Bürgertelefone der Landratsämter in Mainfranken sind an den Feiertagen nicht besetzt. Dazu zählen auch Heiligabend und Silvester. Das heißt: Schon ab Donnerstag sind die Hotlines geschlossen. Kommende Woche Montag bis Mittwoch sind sie aber wie gewohnt erreichbar. An Werktagen ist das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes Würzburg montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0931 8003 5100 erreichbar. Das Bürgertelefon des Kreises Main-Spessart ist unter 09353 793 1490 erreichbar, von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr. Die Bürger-Hotline des Kreises Kitzingen ist vorerst künftig Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der bekannten Nummer 09321 928 1111 erreichbar.