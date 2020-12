Fußball: Kickers holen erfahrenen Rechtsverteidiger

Unmittelbar vor Weihnachten haben die Würzburger Kickers noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit dem 30-jährigen Rolf Feltscher wechselt ein erfahrener Rechtsverteidiger an den Dallenberg. Der Schweizer mit venezolanischen Wurzeln stand zuletzt in den USA bei L.A. Galaxy unter Vertrag. In der Vergangenheit stand er aber auch schon beim MSV Duisburg unter Vertrag, außerdem hat er 26 Länderspiele für Venezuela bestritten. Das erste Mal auf seine neuen Teamkollegen wird er 27. Dezember treffen, dann geht bei den Kickers das Training nach Weihnachten wieder los. Großes Ziel ist der Klassenerhalt, aktuell sind die Kickers Tabellenletzter.