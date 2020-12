Landkreis Würzburg: Weiter niedrigste 7-Tage-Inzidenz Bayerns

Im Landkreis Würzburg gibt es weiter so wenig Corona-Neuinfektionen wie sonst nirgendwo in Bayern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 78. Die Stadt Würzburg landet mit einer Inzidenz von 144 im Bayernvergleich im Mittelfeld. Spitzenreiter im negativen Sinne bleibt der Landkreis Main-Spessart. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort laut RKI am Donnerstag bei 232 und damit so hoch wie nirgends sonst in Mainfranken. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen hat sich in den vergangenen zwei Wochen mehr als verdoppelt. Stand diesen Donnerstag gab es dort 131 Corona-Todesfälle, vor vierzehn Tagen waren es 65. Landrätin Sabine Sitter appelliert deshalb an die Menschen, ihre Kontakte weiter zu reduzieren und vorsichtig zu sein. In Kitzingen liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 164.