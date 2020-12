Karlstadt: Mann schlägt Ex-Freundin

Am Mittwochmittag ist ein Mann in Karlstadt auf seine Ex-Freundin losgegangen. Zuvor war es in der Eußenheimer Straße zwischen dem 27-Jährigen und der 35-Jährigen zu einem Streit gekommen. Währenddessen wurde der Mann plötzlich handgreiflich und schlug mehrfach mit der flachen Hand und einem Hausschuh auf sie ein. Die Ex-Freundin wurde leicht verletzt. Sie flüchtete aus der Wohnung und kam bei einem Nachbarn unter. Der Mann folgte ihr aber auch dorthin. Dort bedrohte und beleidigte er den Nachbarn. Den 27-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.