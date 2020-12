Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten und 7.000 Euro Schaden - den hat es am Mittwochnachmittag in Kreuzwertheim gegeben. Eine 68-Jährige wollte dort von der Hauptstraße in die Lengfurter Straße abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 7.500 Euro. Sie wurden abgeschleppt.