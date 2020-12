Wer jetzt online einen Termin für einen Corona-Test in Mainfranken buchen möchte, der muss sich gedulden. Am Testzentrum auf der Talavera in Würzburg und dem in Marktheidenfeld sind frühestens ab Montag wieder Termine frei. Für den Kreis Kitzingen sind ab Januar erst wieder Kapazitäten frei am Testzentrum in Albertshofen. Wer krank ist, wird gebeten, sich bei seinem Hausarzt zu melden und nicht zu den Testzentren zu kommen. Zusätzlich ist die Kassenärztliche Vereinigung unter 116117 erreichbar.