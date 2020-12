Wer sich nach den Weihnachtsfeiertagen freiwillig auf Corona-Testen lassen will, hat schlechte Karten. In Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen sind nur noch wenige Kapazitäten frei. In Würzburg und Main-Spessart sind Termine aber ab Mittwoch wieder zu bekommen. In Würzburg gibt es nur noch wenige. Wer sich im Landkreis Kitzingen testen lassen will, bekommt erst im neuen Jahr wieder einen freiwilligen Test.