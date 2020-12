Am Donnerstagabend hat ein Senior in Kitzingen einen Unfall gebaut und es nicht bemerkt. Laut Polizei war der 78-Jährige in der Ziegelbergstraße in einen Straßengraben gefahren. Sein Auto war daraufhin stark beschädigt, trotzdem wollte er weiterfahren. Denn, nach eigenen Angaben, habe er von dem Unfall nichts bemerkt, zwei Zeuginnen hätten ihn erst darauf aufmerksam gemacht. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei informierte die Führerscheinbehörde.