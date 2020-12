Er sprach sie auf obszöne Weise an und entblößte sein Glied – am Freitagnachmittag hat ein Exhibitionist eine 17-Jährige bei Schweinfurt belästigt. Die junge Frau war am Sennfelder See unterwegs, als der 31-Jährige ihr gegenübertrat. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei leitete eine Fahndung ein: Nach kurzer Zeit konnten die Beamten den 31-Jährigen festnehmen. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.