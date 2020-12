Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Samstag gegen Mitternacht ein Mann aus dem Fenster des 2. Stocks eines Einfamilienhauses in Partenstein gestürzt. Der 28-Jährige fiel rund acht Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Er musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde nach der Stabilisierung mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen.