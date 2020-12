Würzburg: Dreister Fahrraddieb

In der Nacht zum Sonntag wurde in Würzburg ein dreister Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass eine Person einer Dreiergruppe in Nähe der Neubaustraße so sehr an einem Regenrohr zog, dass es aus seiner Verankerung riss. An dem Regenrohr angeschlossen war ein Fahrrad – der Dieb stieg auf und fuhr davon, die beiden anderen Personen rannten weg. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der 18-jährige Fahrraddieb kurze Zeit später am Hauptbahnhof in Würzburg gestellt werden. Auf ihn warten nun diverse Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahls und dem Verstoß gegen die nächtliche Ausganssperre.