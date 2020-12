Aub: Corona-Party am Jugendzeltplatz aufgelöst

Trotz geltender Kontaktbeschränkungen haben Jugendliche am Samstagabend eine Party am Jugendzeltplatz in Aub im Landkreis Würzburg gefeiert. Beim Eintreffen der Beamten gelang allen Teilnehmern zunächst die Flucht – Wertgegenstände blieben zurück. Daraus konnte geschlossen werden, dass rund zehn Personen zusammen gefeiert haben dürften. Nur drei 18-Jährige aus verschiedenen Haushalten konnte die Polizei kurze Zeit später erwischen. Zwei der Männer zeigten sich hochaggressiv und mussten gefesselt werden – sie brachten es auf Alkoholwerte von 2,5 und 3,1 Promille. Alle drei jungen Männer zeigten sich gesprächig, was die geflüchteten Feiernden angeht – die Polizei ist zuversichtlich, die restlichen Teilnehmer ermitteln zu können. Zwei der 18-Jährigen stellten sich als Veranstalter heraus, auf sie wartet ein Bußgeld von 5.000 Euro, auf die übrigen Feiernden kommt ebenfalls ein Bußgeldverfahren zu.