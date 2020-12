Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Würzburg weiter so langsam aus wie sonst nirgends in Bayern. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes hervor. Demnach liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Würzburg bei etwa 52 – und damit auch deutlich vor anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in der Region. Höher liegt die Inzidenz laut RKI in der Stadt Würzburg mit aktuell rund 113. Spitzenreiter im negativen Sinn ist in Mainfranken weiter Main-Spessart mit einer Inzidenz von 204. In Kitzingen liegt die Inzidenz dem RKI zufolge bei rund 100 und damit deutlich niedriger als vor den Weihnachtstagen. Alle Zahlen gibt es unter: https://www.radiogong.com/coronazahlen-in-der-region/