Lohr: Autos von Autohaus aufgebrochen – Zeugen gesucht

Die Polizei in Lohr sucht Zeugen nachdem in der Zeit zwischen dem 23. Dezember und dem 27. Dezember Autos auf dem Gelände eines Autohauses an der B 26 aufgebrochen worden sind. Die unbekannten Täter entwendeten Fahrzeugteile aus und von den Fahrzeugen. Ein Passant hatte die Polizei am Sonntag informiert, nachdem er an zwei BMWs eingeschlagene Seitenscheiben entdeckte. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Er soll aber im fünfstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen. Die Nummer: 09352 87410