Bei einem schweren Unfall ist am Montagmorgen eine Frau bei Randersacker lebensgefährlich verletzt worden. Die 66-Jährige war mit ihrem PKW auf der B13 in Richtung Ochsenfurt unterwegs. Auf Höhe Randersacker geriet sie durch Eisglätte ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen, der Fahrer des Transporters kam unverletzt davon. Die B13 ist auf Höhe Randersacker aktuell noch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.