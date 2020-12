Mainfranken: Wieder freie Termine für Corona-Tests

Vor Weihnachten gab es einen Ansturm auf die Corona-Teststationen in Mainfranken – jetzt vor dem Jahreswechsel sind meist wieder Kapazitäten frei. An den Teststationen in Würzburg und Main-Spessart gibt es vor Silvester noch einige freie Termine. Im Landkreis Kitzingen sieht es unterdessen anders aus: Hier sind freiwillige Tests erst wieder ab dem 2. Januar möglich. Anders sieht es aus, wenn man sich wegen eines konkreten Corona-Verdachts (Symptome oder Warnung über die Corona-App) testen lassen will – dann sind auch noch Termine in diesem Jahr möglich. Der Grund ist, dass die Dringlichkeit zwischen konkreten Verdachtsfällen und anlasslosen, freiwilligen Tests unterschieden wird.